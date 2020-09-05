Вернер отказал Ман Сити до перехода в Челси

Перед тем, как присоединиться к "Челси", нападающий Тимо Вернер отверг интерес "Манчестер Сити".

Главным соперником "синих" в борьбе за Тимо было принято считать "Ливерпуль", однако Bild утверждает, что на 24-летнего игрока сборной Германии претендовал еще один клуб Премьер-Лиги.

Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола даже лично звонил Вернеру, забившему 34 гола за "РБ Лейпциг" в минувшем сезоне, однако перспектива конкуренции с Серхио Агуэро и Габриэлем Жезусом за позицию центрального нападающего и с Рахимом Стерлингом, Бернарду Силвой, Риядом Марезом, Ферраном Торресом на флангах отпугнула Тимо.

Вернер решил, что в "Челси" его шансы иметь твердое место в стартовом составе будут гораздо выше.