Лидс претендует на Рафинью Алькантару

Новичок АПЛ "Лидс" планирует продолжить активную трансферную кампанию.

По информации испанского издания Sport, клуб планирует подписать полузащитника "Барселоны" Рафинью Алькантару. Каталонцы хотят выручить за игрока 16 миллионов евро, однако еще могут снизить цену, учитывая продолжительность контракта испано-бразильца (действует до июля 2021 года).

Ранее "Лидс" подписал форварда "Валенсии" Родриго (30 млн), вингера "Вулвз" Элдера Кошту (17 млн) и защитника "Фрайбурга" Робина Коха (13 млн).

Помимо Рафиньи, в АПЛ может также перебраться и его брат Тиаго, которым давно интересуется "Ливерпуль".