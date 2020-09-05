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Хавертц провел первую тренировку в качестве игрока Челси
Кай поступил под руководство Лэмпарда
Сегодня новоиспечённый атакующий полузащитник лондонского "Челси" Кай Хавертц провел первую тренировку в составе "аристократов".
Немецкий
Фото с тренировки Хавертца
First day at Cobham for @KaiHavertz29! ???? #HiKai pic.twitter.com/6C5Ol6Eh2E— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 5, 2020
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