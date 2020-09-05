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Хавертц провел первую тренировку в качестве игрока Челси

Англия
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Кай поступил под руководство Лэмпарда

Хавертц провел первую тренировку в качестве игрока Челси
Новина українською

Сегодня новоиспечённый атакующий полузащитник лондонского "Челси" Кай Хавертц провел первую тренировку в составе "аристократов".

Немецкий хавбек перешел в команду Фрэнка Лэмпарда из "Байера" за 71 млн фунтов.

Фото с тренировки Хавертца

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В статье: Челси (Лондон) Кай Хавертц
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