Хавертц провел первую тренировку в качестве игрока Челси

Сегодня новоиспечённый атакующий полузащитник лондонского "Челси" Кай Хавертц провел первую тренировку в составе "аристократов".

Немецкий хавбек перешел в команду Фрэнка Лэмпарда из "Байера" за 71 млн фунтов.

Фото с тренировки Хавертца

First day at Cobham for @KaiHavertz29! ???? #HiKai pic.twitter.com/6C5Ol6Eh2E