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Вулверхэмптон заплатил рекордные 35 млн за форварда молодежной сборной Португалии

Англия
(1 голосов)

Трансферный рекорд клуба

Вулверхэмптон заплатил рекордные 35 млн за форварда молодежной сборной Португалии
Новина українською

"Вулверхэмптон" подтвердил приобретение нападающего "Порту" и юношеской сборной Португалии U-19 Фабиу Силвы.

18-летний португалец, контракт с которым будет рассчитан до 2025 года, обошелся "волкам" в 35 миллионов фунтов и стал их самым дорогим приобретением в истории.

Покупкой Силвы клуб с "Молинью" пополнил свою португальскую диаспору, которая также включает в себя Руя Патрисиу, Рубена Винагре, Рубена Невеша, Жоау Моутиньо, Бруну Жордау, Педру Нету, Диогу Жоту и Даниэла Поденсе.

Ранее глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту назвал Силву в числе двух португальских талантов, которых он бы мечтал видеть в стане "горняков".

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В статье: Вулверхэмптон Фабио Силва
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Комментарии (5)
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ascent (Луксор)
06.09.2020 в 08:41
Чемпионами мира стали мы, а за 35 млн продают неизвестно кого... Вот так у нас молодые таланты и закапывают в землю...
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PiterCantrope (Франківськ)
06.09.2020 в 08:56
Хто саме їх "закапиваєт"?
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ascent (Луксор)
06.09.2020 в 09:29
Шанс молодым нужно давать, а не сразу требовать результат.
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ascent (Луксор)
06.09.2020 в 09:30
Думаешь почему молодые бразильцы едут в Шахтер?
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PiterCantrope (Франківськ)
06.09.2020 в 09:49
Ще раз питаю: хто "закапиваєт" наші молоді таланти? Щодо того, які хто отримує шанси. Цей Фабіо Сілва відіграв аж 180 хвилин в чемпіонаті Португалії цього сезону. Шось йому не дуже шанси давали.
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