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Вулверхэмптон заплатил рекордные 35 млн за форварда молодежной сборной Португалии
Трансферный рекорд клуба
"Вулверхэмптон" подтвердил приобретение нападающего "Порту" и юношеской сборной Португалии U-19 Фабиу Силвы.
18-летний португалец, контракт с которым будет рассчитан до 2025 года, обошелся "волкам" в 35 миллионов фунтов и стал их самым дорогим приобретением в истории.
Покупкой Силвы клуб с "Молинью" пополнил свою португальскую диаспору, которая также включает в себя Руя Патрисиу, Рубена Винагре, Рубена Невеша, Жоау Моутиньо, Бруну Жордау, Педру Нету, Диогу Жоту и Даниэла Поденсе.
Ранее глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту назвал Силву в числе двух португальских талантов, которых он бы мечтал видеть в стане "горняков".