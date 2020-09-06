Вулверхэмптон заплатил рекордные 35 млн за форварда молодежной сборной Португалии

"Вулверхэмптон" подтвердил приобретение нападающего "Порту" и юношеской сборной Португалии U-19 Фабиу Силвы.

18-летний португалец, контракт с которым будет рассчитан до 2025 года, обошелся "волкам" в 35 миллионов фунтов и стал их самым дорогим приобретением в истории.

Покупкой Силвы клуб с "Молинью" пополнил свою португальскую диаспору, которая также включает в себя Руя Патрисиу, Рубена Винагре, Рубена Невеша, Жоау Моутиньо, Бруну Жордау, Педру Нету, Диогу Жоту и Даниэла Поденсе.

Ранее глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту назвал Силву в числе двух португальских талантов, которых он бы мечтал видеть в стане "горняков".