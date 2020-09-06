Ман Сити готовит второе предложение по Кулибали

Манчестер Сити" готовит свое второе предложение о покупке защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По информации The Guardian, "Сити" уже сделал одно предложение по Кулибали, однако сумма в 60 миллионов евро (53 млн. фунтов) плюс 15 млн. бонусов (13 млн. фунтов) не устроила "Наполи". Тем не менее, "горожане" продолжают переговоры с коллегами из Италии и надеются достичь компромисса в ближайшие дни.

Лишь на этой неделе президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис говорил о том, насколько натянутыми являются отношения его клуба с "Сити", однако агент 29-летнего сенегальца Фали Рамадани помог сторонам наладить конструктивный диалог и делает все возможное, чтобы его клиент уехал в Манчестер.

Ранее "Сити" подписал защитника Натана Аке и вингера Феррана Торреса..