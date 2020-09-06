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Вулверхэмптон подписал полуфиналиста ЛЧ за 2 млн

Англия
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Фернандо Марсал перебрался в АПЛ

Вулверхэмптон подписал полуфиналиста ЛЧ за 2 млн
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"Вулверхэмптон" подписал двухлетний контракт с универсалом "Лиона" Фернандо Марсалом, информирует официальный сайт клуба.

У 31-летнего бразильца оставался только год по контракту, поэтому "Ткачи" выручили за него лишь 2 млн евро.

Марсал выступал за "Лион" с 2017 года и провел за клуб 75 матчей (5 ассистов), играя то левого, то центрального защитника. Среди прочего, он выходил в основе на четвертьфинал и полуфинал минувшей Лиги чемпионов.

Ранее "Вулвз" купили форварда португальской молодежки за рекордные 35 млн евро.

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В статье: Лион Вулверхэмптон Фернандо Марсал
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