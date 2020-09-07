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Официально: у двух футболистов основы Манчестер Сити выявлен коронавирус

Англия
(1 голосов)

Плохие новости для "горожан"

Официально: у двух футболистов основы Манчестер Сити выявлен коронавирус
Новина українською

Исполнители "Манчестер Сити", защитник Эмерик Ляпорт и хавбек Рияд Марез, сдали положительные тесты на COVID-19. Оба футболиста сейчас находятся на самоизоляции в соответствии с протоколом АПЛ и правительства Великобритании касательно карантина.

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Отмечается, что у обоих болезнь протекает без симптомов. Напомним, первый матч нового сезона "Манчестер Сити" проведет 21 сентября на выезде с "Вулверхэмптоном".

Пресс-служба "горожан" желает Рияду и Эмерику скорейшего выздоровления перед их возвращением к тренировкам и началом нового сезона.

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В статье: Эмерик Лапорт Манчестер Сити Рияд Марез Рияд Махрез Эмерик Ляпорт коронавирус
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Источник:
Man City

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