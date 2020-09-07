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Официально: у двух футболистов основы Манчестер Сити выявлен коронавирус
Плохие новости для "горожан"
Исполнители "Манчестер Сити", защитник Эмерик Ляпорт и хавбек Рияд Марез, сдали положительные тесты на COVID-19. Оба футболиста сейчас находятся на самоизоляции в соответствии с протоколом АПЛ и правительства Великобритании касательно карантина.
Отмечается, что у обоих болезнь протекает без симптомов. Напомним, первый матч нового сезона "Манчестер Сити" проведет 21 сентября на выезде с "Вулверхэмптоном".
Пресс-служба "горожан" желает Рияду и Эмерику скорейшего выздоровления перед их возвращением к тренировкам и началом нового сезона.
OFFICIAL: Manchester City confirm that Aymeric Laporte and Riyad Mahrez have both tested positive for COVID-19 pic.twitter.com/G9kYT23Lke— B/R Football (@brfootball) September 7, 2020