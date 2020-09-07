Официально: Ньюкасл приобрел лидера Борнмута

28-летний английский форвард Каллум Уилсон подписал трудовой договор с "Ньюкасл Юнайтед" до лета 2024 года. По информации Sky Sports News, "Борнмут" получит 20 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Каллум провел 39 поединков (9 голов и 3 ассиста) за "Борнмут". Отметим, что ранее "вишни" отклонили предложение "Астон Виллы" по форварду.

Уилсон защищал цвета "Борнмут" с 2014 года. Он сыграл за команду 187 матчей, забил 67 голов и отдал 30 результативных передач.