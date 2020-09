Рашфорд раскритиковал члена британского парламента за слова про нуждающихся в еде

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд вступил в дискуссию с членом британского парламента Кевином Холлинрейком по вопросу обеспечения бесплатной едой нуждающихся детей во время пандемии COVID-19.

I would urge you to talk to families before tweeting. To this day I haven’t met one parent who hasn’t wanted or felt the responsibility to feed their children... https://t.co/J72VyRazbF