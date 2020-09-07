Рашфорд раскритиковал члена британского парламента за слова про нуждающихся в еде

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд вступил в дискуссию с членом британского парламента Кевином Холлинрейком по вопросу обеспечения бесплатной едой нуждающихся детей во время пандемии COVID-19.

"Я бы призвал вас поговорить с семьями, прежде чем писать подобное в Интернете. До сих пор я не встречал ни одного родителя, который не хотел бы или не чувствовал ответственности за то, чтобы кормить своих детей... Отложим в сторону, что это комментарий от члена парламента. Именно такие комментарии мешают людям говорить правду и просить о помощи. Нам нужно начать помогать друг другу. Я бы точно так же отреагировал на любой твит подобного содержания", – ответил Рашфорд.