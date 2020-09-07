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Рашфорд раскритиковал члена британского парламента за слова про нуждающихся в еде
Злой Маркус
Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд вступил в дискуссию с членом британского парламента Кевином Холлинрейком по вопросу обеспечения бесплатной едой нуждающихся детей во время пандемии COVID-19.
"Кормить своих детей – это обязанность родителей", – отметил Холлинрейк.
"Я бы призвал вас поговорить с семьями, прежде чем писать подобное в Интернете. До сих пор я не встречал ни одного родителя, который не хотел бы или не чувствовал ответственности за то, чтобы кормить своих детей... Отложим в сторону, что это комментарий от члена парламента. Именно такие комментарии мешают людям говорить правду и просить о помощи. Нам нужно начать помогать друг другу. Я бы точно так же отреагировал на любой твит подобного содержания", – ответил Рашфорд.
I would urge you to talk to families before tweeting. To this day I haven’t met one parent who hasn’t wanted or felt the responsibility to feed their children... https://t.co/J72VyRazbF— Marcus Rashford (@MarcusRashford) September 6, 2020