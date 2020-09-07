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Канте: Я рад, что у меня есть предложения от других команд

Англия
(1 голосов)

Но игрок не намерен уходить

Канте: Я рад, что у меня есть предложения от других команд
Новина українською

Хавбек "Челси" Нголо Канте прокомментировал информацию о своем возможном переходе в другую команду:

"Всегда приятно, когда тебя связывают с топ-клубами. Здорово, когда тренеры хотят видеть тебя в своей команде. Всегда нужно понимать, что ты чувствуешь в своем клубе.

Сейчас мне комфортно в "Челси", я планирую провести тут несколько лет. Я рад, что у меня есть предложения от других команд, но в данный момент мне хорошо в "Челси".

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В статье: Челси (Лондон) Нголо Канте Н'Голо Канте
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