Канте: Я рад, что у меня есть предложения от других команд

Хавбек "Челси" Нголо Канте прокомментировал информацию о своем возможном переходе в другую команду:

"Всегда приятно, когда тебя связывают с топ-клубами. Здорово, когда тренеры хотят видеть тебя в своей команде. Всегда нужно понимать, что ты чувствуешь в своем клубе.

Сейчас мне комфортно в "Челси", я планирую провести тут несколько лет. Я рад, что у меня есть предложения от других команд, но в данный момент мне хорошо в "Челси".