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Канте: Я рад, что у меня есть предложения от других команд
Но игрок не намерен уходить
Хавбек "Челси" Нголо Канте прокомментировал информацию о своем возможном переходе в другую команду:
"Всегда приятно, когда тебя связывают с топ-клубами. Здорово, когда тренеры хотят видеть тебя в своей команде. Всегда нужно понимать, что ты чувствуешь в своем клубе.
Сейчас мне комфортно в "Челси", я планирую провести тут несколько лет. Я рад, что у меня есть предложения от других команд, но в данный момент мне хорошо в "Челси".
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