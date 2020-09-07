Фойт может покинуть Тоттенхэм и перейти в Вильярреал

Защитник "Тоттенхэма" Хуан Фойт может стать игроком "Вильярреала", сообщает AS.

По данным источника, лондонцы не против продать 22-летнего аргентинца, в то время, как "желтая субмарина" пока готова взять его в аренду.

В сезоне-2019/20 Фойт провел за "Тоттенхэм" 7 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 13,5 миллиона евро.