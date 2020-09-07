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Озил может перебраться в Турцию
Игроком интересуется Фенербахче
Немецкий полузащитник Месут Озил потерял шансы на место в основе "канониров".
По информации Takvim, хавбек "Арсенала" может покинуть клуб в летнее трансферное окно. "Фенербахче" готов арендовать 31-летнего немца на сезон с правом выкупа.
Сообщается, что сам игрок не против того, чтобы перебраться в Турцию.
В минувшем сезоне на счету Озила 1 гол и 2 результативные передачи в 18 матчах АПЛ.
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