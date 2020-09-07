Озил может перебраться в Турцию

Немецкий полузащитник Месут Озил потерял шансы на место в основе "канониров".

По информации Takvim, хавбек "Арсенала" может покинуть клуб в летнее трансферное окно. "Фенербахче" готов арендовать 31-летнего немца на сезон с правом выкупа.

Сообщается, что сам игрок не против того, чтобы перебраться в Турцию.

В минувшем сезоне на счету Озила 1 гол и 2 результативные передачи в 18 матчах АПЛ.