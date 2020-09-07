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Озил может перебраться в Турцию

Англия
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Игроком интересуется Фенербахче

Озил может перебраться в Турцию
Новина українською

Немецкий полузащитник Месут Озил потерял шансы на место в основе "канониров".

По информации Takvim, хавбек "Арсенала" может покинуть клуб в летнее трансферное окно. "Фенербахче" готов арендовать 31-летнего немца на сезон с правом выкупа.

Сообщается, что сам игрок не против того, чтобы перебраться в Турцию.

В минувшем сезоне на счету Озила 1 гол и 2 результативные передачи в 18 матчах АПЛ.

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В статье: Месут Озил Фенербахче (Стамбул) Арсенал (Лондон)
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