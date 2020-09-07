В МЮ и Манчестер Сити отреагировали на отстранение Фодена от сборной Англии

Представители "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" прокомментировали инцидент в расположении сборной Англии с участием полузащитника Филипа Фодена и нападающего Мэйсона Гринвуда.

Юные футболисты были пойманы на нарушении правил карантина. После гостевого матча с Исландией в Лиге наций (1:0) игроки привели девушек в отель, где располагалась команда.

"Очевидно, что поведение Фила было абсолютно недопустимым. Оно не только противоречит строгим правилам, связанным с COVID-19, но и находится значительно ниже тех стандартов, которые ожидают от игрока "Манчестер Сити" и сборной Англии", — приводит заявление "горожан" журналист Джонатан Смит в "Твиттере".

"Манчестер Юнайтед" находится на связи с Футбольной ассоциацией. Клуб разочарован поведением Гринвуда в этой ситуации", — говорится в сообщении "красных дьяволов", опубликованном в "Твиттере" журналистки Шарлотты Данкер.