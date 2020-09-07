  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В МЮ и Манчестер Сити отреагировали на отстранение Фодена от сборной Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В МЮ и Манчестер Сити отреагировали на отстранение Фодена от сборной Англии

Англия
(1 голосов)

В клубах разочарованы таким поведением игроков

В МЮ и Манчестер Сити отреагировали на отстранение Фодена от сборной Англии
Новина українською

Представители "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" прокомментировали инцидент в расположении сборной Англии с участием полузащитника Филипа Фодена и нападающего Мэйсона Гринвуда.

Юные футболисты были пойманы на нарушении правил карантина. После гостевого матча с Исландией в Лиге наций (1:0) игроки привели девушек в отель, где располагалась команда.

"Очевидно, что поведение Фила было абсолютно недопустимым. Оно не только противоречит строгим правилам, связанным с COVID-19, но и находится значительно ниже тех стандартов, которые ожидают от игрока "Манчестер Сити" и сборной Англии", — приводит заявление "горожан" журналист Джонатан Смит в "Твиттере".

"Манчестер Юнайтед" находится на связи с Футбольной ассоциацией. Клуб разочарован поведением Гринвуда в этой ситуации", — говорится в сообщении "красных дьяволов", опубликованном в "Твиттере" журналистки Шарлотты Данкер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Фил Фоден Мейсон Гринвуд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
skopa (Харьков)
07.09.2020 в 17:33
Говн..ки..Вовремя не приобрели анально-вагинальные чопы, а туда же...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...