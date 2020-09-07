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Официально: Ньюкасл подписал второго лидера Борнмута за день

Англия
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Райан перешел бесплатно

Официально: Ньюкасл подписал второго лидера Борнмута за день
UA-Футбол
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Английский "Ньюкасл" совершил второй трансфер за сутки. "Сороки" серьезно усиливаются в трансферное окно.

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На этот раз, пятилетний контракт с "сороками" подписал Райан Фрейзер. Шотландец перешел в новый клуб на правах свободного агента. До этого вингер отказался продлевать контракт с "Борнмутом".

Нельзя не отметить, что ранее "Ньюкасл" подписал Каллума Уилсона. Форвард был хорошо сыгран с Фрейзером в "Борнмуте".

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В статье: "Ньюкасл" Борнмут Райан Фрэйзер
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