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Официально: Ньюкасл подписал второго лидера Борнмута за день
Райан перешел бесплатно
Английский "Ньюкасл" совершил второй трансфер за сутки. "Сороки" серьезно усиливаются в трансферное окно.
На этот раз, пятилетний контракт с "сороками" подписал Райан Фрейзер. Шотландец перешел в новый клуб на правах свободного агента. До этого вингер отказался продлевать контракт с "Борнмутом".
✍️ #NUFC are thrilled to announce the signing of Ryan Fraser on a five-year deal!— Newcastle United FC (@NUFC) September 7, 2020
Welcome, Ryan! ????????????????????????????????
Нельзя не отметить, что ранее "Ньюкасл"