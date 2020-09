Официально: Ньюкасл подписал второго лидера Борнмута за день

Английский "Ньюкасл" совершил второй трансфер за сутки. "Сороки" серьезно усиливаются в трансферное окно.

На этот раз, пятилетний контракт с "сороками" подписал Райан Фрейзер. Шотландец перешел в новый клуб на правах свободного агента. До этого вингер отказался продлевать контракт с "Борнмутом".

✍️ #NUFC are thrilled to announce the signing of Ryan Fraser on a five-year deal!



Welcome, Ryan! ????????????????????????????????