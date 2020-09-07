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Фред вне списка. МЮ пытается найти покупателей для пятерых игроков

Англия
(2 голосов)

Грамотное решение руководства

Фред вне списка. МЮ пытается найти покупателей для пятерых игроков
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" решил этим летом не только подписывать футболистов. Составлен также черный список игроков, которые могут уйти.

По данным ESPN, черную метку получили пять игроков. Известны даже их имена - Фил Джонс, Серхио Ромеро, Маркос Рохо, Андреас Перрейра и Крис Смоллинг.

Нельзя не отметить, что последним интересуется "Рома". Защитник год провел в Риме и показывал там отличную игру. Есть вероятность, что туда он снова отправится, но уже на полноценной основе.

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Ранее сообщалось, что "Рома" также интересуется другим футболистом "МЮ".

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В статье: Крис Смоллинг Фил Джонс Маркос Рохо Серхио Ромеро Манчестер Юнайтед Андреас Перрейра
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