Фред вне списка. МЮ пытается найти покупателей для пятерых игроков

"Манчестер Юнайтед" решил этим летом не только подписывать футболистов. Составлен также черный список игроков, которые могут уйти.

По данным ESPN, черную метку получили пять игроков. Известны даже их имена - Фил Джонс, Серхио Ромеро, Маркос Рохо, Андреас Перрейра и Крис Смоллинг.

Нельзя не отметить, что последним интересуется "Рома". Защитник год провел в Риме и показывал там отличную игру. Есть вероятность, что туда он снова отправится, но уже на полноценной основе.

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