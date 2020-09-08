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Бекхэм одобрил. Манчестер Юнайтед презентовал резервную форму с камуфляжным узором

Англия
(2 голосов)

Он называется Dazzle

Бекхэм одобрил. Манчестер Юнайтед презентовал резервную форму с камуфляжным узором
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" официально представил третий комплект экипировки на сезон-2020/21. Футболка выполнена в черном и белом цветах с красными вставками – данный дизайн называется Dazzle.

Военный камуфляж использовали в прошлом веке для росписи британских лайнеров, чтобы противник не мог определить размеры, форму и направление техники. Техническим партнером "красных дьяволов" остается немецкая компания Adidas.

"Спасибо за одобрение, Бэкс, дальше мы сами", – отметила пресс-служба клуба.

Ранее снимок в новой футболке выложил бывший хавбек "МЮ" Дэвид Бекхэм.

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В статье: Дэвид Бекхэм футбольная форма Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
08.09.2020 в 12:58
Ньюкасл Юнайтед, тьху
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