Бекхэм одобрил. Манчестер Юнайтед презентовал резервную форму с камуфляжным узором

"Манчестер Юнайтед" официально представил третий комплект экипировки на сезон-2020/21. Футболка выполнена в черном и белом цветах с красными вставками – данный дизайн называется Dazzle.

Военный камуфляж использовали в прошлом веке для росписи британских лайнеров, чтобы противник не мог определить размеры, форму и направление техники. Техническим партнером "красных дьяволов" остается немецкая компания Adidas.

Thanks for the seal of approval, Becks — we'll take it from here ????



Presenting our new @adidasfootball 2020/21 third shirt, out now.#MUFC x #ReadyForSport