Невилл раскритиковал Манчестер Юнайтед за работу на трансферном рынке

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл подверг критике действия клуба в нынешнее трансферное окно.

"Как и у всех остальных, у "Юнайтед" было три месяца в связи с пандемией. Так что это не тот случай, когда клубу не хватило ресурсов или времени. "Челси" сделал то, что хотел, "Сити" подписал трёх или четырёх игроков. Не думаю, что дело во времени. Просто в последние пять-шесть лет "Юнайтед" выглядит отчаянным, когда пытается заполучить игрока. Им кажется, что они смогут настоять на своём, но в итоге они всегда платят столько, сколько просит клуб-продавец. В таких ситуациях можно взять всё под свой контроль. Установить сроки и сказать: "Мы отказываемся от сделки".

Ситуация с Санчо стала разочарованием. Переговоры слишком затянулись. Просто скажите "Боруссии": "Оставьте его себе" — и купите другого игрока. Вокруг полно других футболистов – не может быть, что вам нужен только один конкретный", — цитирует Невилла Daily Mail.