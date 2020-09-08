Манчестер Сити готов продать Анхелиньо за 30 миллионов евро

Защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо может провести еще один сезон в "Лейпциге" на правах аренды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, клубы ведут переговоры по поводу того, включать ли в сделку пункт о возможном выкупе игрока. Сообщается, что "горожане" оценивают стоимость 23-летнего испанца в 30 миллионов евро.

Анхелиньо выступал за "Лейпциг" на правах аренды во второй половине сезона-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за команду.