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Манчестер Сити готов продать Анхелиньо за 30 миллионов евро
Но готовы ли "быки" платить такую сумму за защитника
Защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо может провести еще один сезон в "Лейпциге" на правах аренды, сообщает Sky Sports.
По информации источника, клубы ведут переговоры по поводу того, включать ли в сделку пункт о возможном выкупе игрока. Сообщается, что "горожане" оценивают стоимость 23-летнего испанца в 30 миллионов евро.
Анхелиньо выступал за "Лейпциг" на правах аренды во второй половине сезона-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за команду.
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08.09.2020 в 15:59
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