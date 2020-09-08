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Манчестер Сити готов продать Анхелиньо за 30 миллионов евро

Англия
(1 голосов)

Но готовы ли "быки" платить такую сумму за защитника

Манчестер Сити готов продать Анхелиньо за 30 миллионов евро
Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо может провести еще один сезон в "Лейпциге" на правах аренды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, клубы ведут переговоры по поводу того, включать ли в сделку пункт о возможном выкупе игрока. Сообщается, что "горожане" оценивают стоимость 23-летнего испанца в 30 миллионов евро.

Анхелиньо выступал за "Лейпциг" на правах аренды во второй половине сезона-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за команду.

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Анхелиньо
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.09.2020 в 15:59
За Анхеліньо? . Однобокий гравець...
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