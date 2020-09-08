Новый день - новый трансфер. Эвертон подписал 27-летнего полузащитника

Только вчера "Эвертон" подписал звездного Хамеса Родригеса. Не успели пройти сутки, как клуб снова укрепил состав.

На этот раз они заключили контракт с Абдулайе Дюкере. С полузащитником была подписана трехлетняя сделка. "Уотфорд" получит за него порядка 25 миллионов.

Дюкере игрок центра поля, который может сыграть как опорника, так и "десятку". В прошедшем сезоне француз выходил на поле 39 раз.