Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый день - новый трансфер. Эвертон подписал 27-летнего полузащитника
"Ириски" продолжают тратить
Только вчера "Эвертон" подписал звездного Хамеса Родригеса. Не успели пройти сутки, как клуб снова укрепил состав.
На этот раз они заключили контракт с Абдулайе Дюкере. С полузащитником была подписана трехлетняя сделка. "Уотфорд" получит за него порядка 25 миллионов.
???????? | And another one... Bienvenue, @abdoudoucoure16! ????#BienvenueDoucouré pic.twitter.com/pHYJ0w2b86— Everton (@Everton) September 8, 2020
Дюкере игрок центра поля, который может сыграть как опорника, так и "десятку". В прошедшем сезоне француз выходил на поле 39 раз.
Отметим, что за новый клуб Абдулайе сможет дебютировать 12-го сентября, в игре