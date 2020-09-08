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Новый день - новый трансфер. Эвертон подписал 27-летнего полузащитника

Англия
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"Ириски" продолжают тратить

Новый день - новый трансфер. Эвертон подписал 27-летнего полузащитника
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Только вчера "Эвертон" подписал звездного Хамеса Родригеса. Не успели пройти сутки, как клуб снова укрепил состав.

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На этот раз они заключили контракт с Абдулайе Дюкере. С полузащитником была подписана трехлетняя сделка. "Уотфорд" получит за него порядка 25 миллионов.

Дюкере игрок центра поля, который может сыграть как опорника, так и "десятку". В прошедшем сезоне француз выходил на поле 39 раз.

Отметим, что за новый клуб Абдулайе сможет дебютировать 12-го сентября, в игре против "Тоттенхэма".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Уотфорд Абдулайе Дукуре
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