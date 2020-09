Первый из Ман Сити: Кевин де Брюйне - лучший игрок сезона в АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выбрала лучшего игрока сезона АПЛ. Им стал представитель "Манчестер Сити".

Элитную награду получил Кевин де Брюйне, который опередил пятерых (Хендерсона, Мане, Обамеянга, Стерлинга и Александера-Арнольда). В прошедшем сезоне полузащитник повторил рекорд Тьерри Анри по голевым передачам (20), а всего провел 35 матчей. Забил 13 голов.

The PFA Players’ Player of the Year 2020: Kevin De Bruyne, Manchester City!

