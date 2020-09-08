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Первый из Ман Сити: Кевин де Брюйне - лучший игрок сезона в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Хендерсон, Мане и Обамеянг проигнорированы

Первый из Ман Сити: Кевин де Брюйне - лучший игрок сезона в АПЛ
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Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выбрала лучшего игрока сезона АПЛ. Им стал представитель "Манчестер Сити".

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Элитную награду получил Кевин де Брюйне, который опередил пятерых (Хендерсона, Мане, Обамеянга, Стерлинга и Александера-Арнольда). В прошедшем сезоне полузащитник повторил рекорд Тьерри Анри по голевым передачам (20), а всего провел 35 матчей. Забил 13 голов.

Несколько интересных фактов. Кевин - первый футболист "Манчестер Сити", который получил данную награду. Помимо этого, он лишь второй бельгиец, удостоенный звания футболиста года. Первым был Эден Азар.

Последние два раза награду брали представители "Ливерпуля" - ван Дейк и Салах. Уже в третий раз подряд лучшим игроком признается футболист из команды, которая заняла второе место.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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