Первый из Ман Сити: Кевин де Брюйне - лучший игрок сезона в АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выбрала лучшего игрока сезона АПЛ. Им стал представитель "Манчестер Сити".

Элитную награду получил Кевин де Брюйне, который опередил пятерых (Хендерсона, Мане, Обамеянга, Стерлинга и Александера-Арнольда). В прошедшем сезоне полузащитник повторил рекорд Тьерри Анри по голевым передачам (20), а всего провел 35 матчей. Забил 13 голов.

Несколько интересных фактов. Кевин - первый футболист "Манчестер Сити", который получил данную награду. Помимо этого, он лишь второй бельгиец, удостоенный звания футболиста года. Первым был Эден Азар.

Последние два раза награду брали представители "Ливерпуля" - ван Дейк и Салах. Уже в третий раз подряд лучшим игроком признается футболист из команды, которая заняла второе место.