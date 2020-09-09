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Эвертон выставил на продажу Бернарда

Англия
(1 голосов)

Слишком высокая зарплата и плохая статистика

Эвертон выставил на продажу Бернарда
UA-Футбол
Новина українською

Ливерпульский "Эвертон" не прекращает попыток построить команду, которая сможет бросить вызов грандам и побороться за место в Лиге Чемпионов. Карло Анчелотти этим летом удалось подписать нескольких по-настоящему звездных игроков таких как Хамес Родригес из "Реала" и Аллан из "Наполи". Кроме того ириски потратили больше 20 млн евро на хавбека Абдулайе Дукура из "Уотфорда".

В сумме расходы уже составляют 72 млн евро, что заставляет "Эвертон" продавать. По информации The Times, ливерпульский клуб выставил на трансфер бывшего вингера "Шахтера" Бернарда. В частности, подчеркивается, что бразилец слишком дорого обходится команде, имея зарплату в 120 000 фунтов в неделю.

При этом он не дает тех результатов, которые от него ожидали. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матча, но начиная с января не отдавал результативных передач, а с февраля не забивал (всего за сезон три гола и два ассиста). Как отмечают ливерпульские СМИ, в 2020-м "Эвертон" с ним в стартовом составе выиграл только две игры, а без него проиграл только одну.

Среди игроков, которые могут заменить Бернарда, называют Леона Бейли из "Байера", Бертрана Траоре из "Лиона", Вильфреда Заху из "Кристал Пэлас", Ченгиза Ундера из "Ромы" и других.

Напомним, что Бернарду принадлежит рекорд самого дорогого футболиста, которого покупал украинский клуб. В 2013-м "Шахтер" заплатил за него 25 млн евро. При этом Бернард так и не стал ключевым игроком горняков, а в 2018 году покинул клуб в качестве свободного агента.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Бернард
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Комментарии (1)
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Aalex-696 (Немирів)
09.09.2020 в 10:36
Пшик на виході)))
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