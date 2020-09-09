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Астон Вилла приобрела форварда за рекордную для себя сумму. Следующая цель – вратарь Арсенала?

Англия
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У "львов" мощная трансферная кампания

Астон Вилла приобрела форварда за рекордную для себя сумму. Следующая цель – вратарь Арсенала?
Новина українською

"Астон Вилла" договорилась с "Брентфордом" о трансфере форварда Олли Уоткинса. Покупка игрока станет самой дорогой покупкой в истории "львов" (28 миллионов фунтов + бонусы).

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Контракт с Олли подписан на 5 лет. 24-летний нападающий в сезоне-2019/20 сыграл за "шмелей" 50 матчей во всех турнирах (26 голов и 3 результативные передачи в 49 матчах). Форвард стал вторым в гонке бомбардиров в Чемпионшипе. Напомним, клуб вышел в стыковые матчи за путевку в АПЛ, но уступил "Фулхэму" (1:2). Также за Олли боролся лондонский "Тоттенхэм".

Отметим, что "Астон Вилла" также заинтересована в приобретении вратаря "Арсенала" Дамиана Мартинеса.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Брентфорд Дамиан Мартинес Олли Уоткинс
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Источник:
Goal.com

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