Астон Вилла приобрела форварда за рекордную для себя сумму. Следующая цель – вратарь Арсенала?

"Астон Вилла" договорилась с "Брентфордом" о трансфере форварда Олли Уоткинса. Покупка игрока станет самой дорогой покупкой в истории "львов" (28 миллионов фунтов + бонусы).

Контракт с Олли подписан на 5 лет. 24-летний нападающий в сезоне-2019/20 сыграл за "шмелей" 50 матчей во всех турнирах (26 голов и 3 результативные передачи в 49 матчах). Форвард стал вторым в гонке бомбардиров в Чемпионшипе. Напомним, клуб вышел в стыковые матчи за путевку в АПЛ, но уступил "Фулхэму" (1:2). Также за Олли боролся лондонский "Тоттенхэм".

It's the one you've been waiting for. ???? #WatkinsAnnounced pic.twitter.com/h5a48HkYTl