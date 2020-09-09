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Клопп в ближайшее время обсудит будущее Вейналдума в Ливерпуле

Англия
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Игрок может покинуть команду Юргена

Клопп в ближайшее время обсудит будущее Вейналдума в Ливерпуле
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп проведёт беседу с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом.

Как сообщает The Independent, специалист и футболист обсудят будущее второго в команде на фоне интереса к нему со стороны "Барселоны". Жоржиньо вернётся в расположение клуба из сборной Нидерландов сегодня, 9 сентября.

Ранее сообщалось, что видеть Вейналдума в "Барселоне" хочет новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман, хорошо знакомый с игроком по работе в национальной команде. Руководство каталонского клуба в свою очередь хочет вернуть хавбека Тьяго Алькантару из "Баварии".

Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, а ранее играл за "Ньюкасл Юнайтед", ПСВ и "Фейеноорд". В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провёл 37 матчей в чемпионате Англии и забил 4 гола.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
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