Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ареола прошел медобследование в Фулхэме
Альфонс опробует свои силы в АПЛ
Вратарь Альфонс Ареола прошел медобследование в составе новичка Премьер-лиги "Фулхэма", сообщает RMC. На данный момент лондонский клуб, "ПСЖ" и сам голкипер обсуждают детали сделки, но принципиальное соглашение уже достигнуто.
Прошлый сезон Ареола начал в парижском клубе (4 матча, 3 пропущенных мяча), но осенью отправился в аренду в "Реал", где провел 9 игр и пропустил 11 голов.
В прошлом сезоне ворота "Фулхэма" в чемпионшипе защищали Марек Родек (36 матчей) и Маркус Беттинелли (14 матчей).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...