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Ареола прошел медобследование в Фулхэме

Англия
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Альфонс опробует свои силы в АПЛ

Ареола прошел медобследование в Фулхэме
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Вратарь Альфонс Ареола прошел медобследование в составе новичка Премьер-лиги "Фулхэма", сообщает RMC. На данный момент лондонский клуб, "ПСЖ" и сам голкипер обсуждают детали сделки, но принципиальное соглашение уже достигнуто.

Прошлый сезон Ареола начал в парижском клубе (4 матча, 3 пропущенных мяча), но осенью отправился в аренду в "Реал", где провел 9 игр и пропустил 11 голов.

В прошлом сезоне ворота "Фулхэма" в чемпионшипе защищали Марек Родек (36 матчей) и Маркус Беттинелли (14 матчей).

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В статье: Фулхэм (Лондон) Альфонс Ареоля Альфонс Ареола
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