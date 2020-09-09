Ареола прошел медобследование в Фулхэме

Вратарь Альфонс Ареола прошел медобследование в составе новичка Премьер-лиги "Фулхэма", сообщает RMC. На данный момент лондонский клуб, "ПСЖ" и сам голкипер обсуждают детали сделки, но принципиальное соглашение уже достигнуто.

Прошлый сезон Ареола начал в парижском клубе (4 матча, 3 пропущенных мяча), но осенью отправился в аренду в "Реал", где провел 9 игр и пропустил 11 голов.

В прошлом сезоне ворота "Фулхэма" в чемпионшипе защищали Марек Родек (36 матчей) и Маркус Беттинелли (14 матчей).