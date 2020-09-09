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Эвертон готов подписать Лосано

Англия
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Ириски хотят усилить состав

Эвертон готов подписать Лосано
Новина українською

Полузащитник "Наполи" Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere dello Sport.

"Эвертон" собирается подписать 25-летнего мексиканца. Неаполитанцы оценили форварда в 50 миллионов евро, но "ириски" вряд ли захотят платить такую сумму. Также на игрока претендует "Ньюкасл".

В прошлом сезоне на счету футболиста 26 матчей в Серии А, 6 голов и 1 голевая передача.

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В статье: Наполи (Неаполь) Ирвинг Лосано
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