Эвертон готов подписать Лосано

Полузащитник "Наполи" Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere dello Sport.

"Эвертон" собирается подписать 25-летнего мексиканца. Неаполитанцы оценили форварда в 50 миллионов евро, но "ириски" вряд ли захотят платить такую сумму. Также на игрока претендует "Ньюкасл".

В прошлом сезоне на счету футболиста 26 матчей в Серии А, 6 голов и 1 голевая передача.