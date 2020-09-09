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Кристиан Пулишич получил 10-й номер в Челси

Англия
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Ранее под этим номером играл Виллиан

Кристиан Пулишич получил 10-й номер в Челси
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Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич в сезоне-2020/2021 будет выступать под 10-м номером, сообщает ESPN в своём "твиттере". Американский вингер изменил игровой номер после того, как Виллиан подписал контракт с "Арсеналом" и покинул клуб.

Ранее 10-й номер принадлежал именно бразильскому нападающему, который выступал за "синих" с 2013 года. До него под "десяткой" выступали Эден Азар и Джо Коул.

Кристиан Пулишич перешёл в "Челси" из дортмундской "Боруссии" в январе 2019 года за € 64 млн. Полузащитник взял себе 22-й номер, под которым и провёл сезон-2019/2020. В стане синих 21-летний игрок провёл 34 матча, забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Пулишича в € 60 млн.

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В статье: Челси (Лондон) Кристиан Пулишич
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