Серьезная заявка на сезон. Челси согласовал контракт с вратарем Ренна

В это трансферное окно "Челси", безусловно, стал самым активным игроком. Им удалось переманить нескольких топ-игроков, на которых претендовали гранды.

Однако и это еще не все. По данным журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время состав лондонского клуба усилит вратарь Эдуар Менди.

"Челси" уже согласовал контракт с самим игроком, но еще осталось уладить детали с французским клубом. Возможная сумма сделки составит 26 миллионов евро.

Chelsea have agreed personal terms with Mendy few days ago - new bid expected soon to complete the agreement with Rennes. Deal still expected to be done soon. No chances for Oblak as always said [Atlético will keep him]. ???? #CFC #Chelsea #transfers