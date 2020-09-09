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Добро пожаловать в Англию. Ван де Бек провел первую тренировку с МЮ
Станет новым лидером?
На прошлой неделе "МЮ" сумел подписать одного из лидеров "Аякса" - Донни ван де Бека.
Голландец долгое время был в расположении национальной сборной, но сегодня приехал в новый клуб. Провел первую тренировку и даже успел сделать фото с главным тренером.
Donny van de Beek's first day at Man Utd training ???? pic.twitter.com/I6FkwRwTrz— B/R Football (@brfootball) September 9, 2020
Отметим, что стартовать в новом сезоне "МЮ" будет игрой
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