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Добро пожаловать в Англию. Ван де Бек провел первую тренировку с МЮ

Англия
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Станет новым лидером?

Добро пожаловать в Англию. Ван де Бек провел первую тренировку с МЮ
UA-Футбол
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На прошлой неделе "МЮ" сумел подписать одного из лидеров "Аякса" - Донни ван де Бека.

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Голландец долгое время был в расположении национальной сборной, но сегодня приехал в новый клуб. Провел первую тренировку и даже успел сделать фото с главным тренером.

Отметим, что стартовать в новом сезоне "МЮ" будет игрой против "Кристал Пэлас".

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В статье: Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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