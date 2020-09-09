Добро пожаловать в Англию. Ван де Бек провел первую тренировку с МЮ

На прошлой неделе "МЮ" сумел подписать одного из лидеров "Аякса" - Донни ван де Бека.

Голландец долгое время был в расположении национальной сборной, но сегодня приехал в новый клуб. Провел первую тренировку и даже успел сделать фото с главным тренером.

Donny van de Beek's first day at Man Utd training ???? pic.twitter.com/I6FkwRwTrz — B/R Football (@brfootball) September 9, 2020