Маленькая сборная Португалии в клубе АПЛ? Вулверхэмптон арендовал хавбека у Порту

К "волкам" на правах арендного соглашения присоединился полузащитник "Порту" Витор Машаду Феррейра, известный как Витинья.

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Хавбек проведет в клубе один сезон, после чего англичане смогут использовать опцию выкупа. Витинья – футболист сборной Португалии U-21. В клубе надеются на талант, технику и креатив полузащитника, а также отмечают, что аренда футболиста отображает стратегию руководства.

Welcome to Wolves, Vitinha.



✍️???? — Wolves (@Wolves) September 9, 2020

Напомним, ранее "Вулвз" приобрели у "Порту" нападающего Фабиу Силву за рекордную для них сумму.