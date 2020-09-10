Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маленькая сборная Португалии в клубе АПЛ? Вулверхэмптон арендовал хавбека у Порту
"Волки" приобрели очередного европейского бразильца
К "волкам" на правах арендного соглашения присоединился полузащитник "Порту" Витор Машаду Феррейра, известный как Витинья.
Хавбек проведет в клубе один сезон, после чего англичане смогут использовать опцию выкупа. Витинья – футболист сборной Португалии U-21. В клубе надеются на талант, технику и креатив полузащитника, а также отмечают, что аренда футболиста отображает стратегию руководства.
Welcome to Wolves, Vitinha.— Wolves (@Wolves) September 9, 2020
✍️????
Напомним, ранее "Вулвз" приобрели у "Порту" нападающего Фабиу Силву за рекордную для них сумму.