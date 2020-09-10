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Маленькая сборная Португалии в клубе АПЛ? Вулверхэмптон арендовал хавбека у Порту

Англия
(1 голосов)

"Волки" приобрели очередного европейского бразильца

Маленькая сборная Португалии в клубе АПЛ? Вулверхэмптон арендовал хавбека у Порту
Новина українською

К "волкам" на правах арендного соглашения присоединился полузащитник "Порту" Витор Машаду Феррейра, известный как Витинья.

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Хавбек проведет в клубе один сезон, после чего англичане смогут использовать опцию выкупа. Витинья – футболист сборной Португалии U-21. В клубе надеются на талант, технику и креатив полузащитника, а также отмечают, что аренда футболиста отображает стратегию руководства.

Напомним, ранее "Вулвз" приобрели у "Порту" нападающего Фабиу Силву за рекордную для них сумму.

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В статье: Вулверхэмптон Порту Порту (Португалия) Витинья
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Источник:
Wolves

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Комментарии (1)
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nabo37
10.09.2020 в 11:28
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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