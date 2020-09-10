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Клопп: Ливерпуль не может внезапно начать себя вести на трансферном рынке как Челси

Англия
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Экономный Юрген

Клопп: Ливерпуль не может внезапно начать себя вести на трансферном рынке как Челси
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Немецкий менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп защищает трансферную политику своего клуба, настаивая на том, что "красные" не могут внезапно начать себя вести как лондонский "Челси". Напомним, "синие" уже оформили приобретения Кая Хавертца, Бена Чилуэлла, Тимо Вернера, Хакима Зиеша, Тьяго Силва и Маланга Сарра. Цитирует Клоппа Goal.com и ESPN.

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"Клубы находятся в разных ситуациях, мы живем в условиях неопределенности в мире. Для некоторых клубов менее важно, насколько неопределенным является будущее, потому что они принадлежат олигархам. Мы – другой клуб".

"Мы вышли в финал Лиги чемпионов два года назад, выиграли его год назад, взяли АПЛ, будучи самими собой. Нельзя внезапно заявить: "Теперь мы хотим быть как "Челси". Есть разные способы: первый путь связан с трансферами футболистов, а второй – работать вместе, совершенствоваться. Да, это футбол. Никто не хочет говорить о тренировках, все думают о контрактах".

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В статье: Юрген Клопп Челси (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
Goal.com

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