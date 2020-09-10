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Слишком высокий ценник: сейчас Барселона не готова выкупить у Манчестер Сити своего воспитанника
Хочет бесплатно через год?
Одним из приоритетов "Барселоны" в это трансферное окно является покупка центрального защитника. Усилить проблемную позицию может выпускник академии каталонского клуба Эрик Гарсия – сейчас испанец защищает цвета английского "Манчестер Сити".
По информации издания Marca, клубы ведут переговоры и "Барселона" уже предложила за футболиста 10 миллионов евро, учитывая, что у него остался всего год по контракту на "Этихаде".
Тем не менее, "горожан" не устраивает данная сумма – шейхи хотят получить от каталонских боссов 30 миллионов евро. Сообщается, что "сине-гранатовые" готовы подождать до следующего лета, чтобы подписать Гарсию бесплатно.
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