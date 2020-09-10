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Слишком высокий ценник: сейчас Барселона не готова выкупить у Манчестер Сити своего воспитанника

Англия
(1 голосов)

Хочет бесплатно через год?

Слишком высокий ценник: сейчас Барселона не готова выкупить у Манчестер Сити своего воспитанника
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Одним из приоритетов "Барселоны" в это трансферное окно является покупка центрального защитника. Усилить проблемную позицию может выпускник академии каталонского клуба Эрик Гарсия – сейчас испанец защищает цвета английского "Манчестер Сити".

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По информации издания Marca, клубы ведут переговоры и "Барселона" уже предложила за футболиста 10 миллионов евро, учитывая, что у него остался всего год по контракту на "Этихаде".

Тем не менее, "горожан" не устраивает данная сумма – шейхи хотят получить от каталонских боссов 30 миллионов евро. Сообщается, что "сине-гранатовые" готовы подождать до следующего лета, чтобы подписать Гарсию бесплатно.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Эрик Гарсия
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
10.09.2020 в 13:34
трохи "поправочка" за текстом автору статті по-перше 30 млн євро - непогана сума за молодого гравця (он за Супрягу суркісня стільки хоче наварити, Матвієнка ахметов теж ), тож висновок наступний - ЯКЩО БАРСЕЛОНА ДІЙСНО ВЕЛИКИЙ КЛУБ (У ЧОМУ У МЕНЕ ОСОБИСТО Є СУМНІВИ), то нехай РОЗКОШЕЛЮЮТЬСЯ за свого вихованця, а ні, тоді дуріан зі своїм стадом вболівають за звичайного середнячка з Каталонії, готового приймати розгроми 2:8 хоч кожного матчу по-друге, хто сказав, що МанСіті віддасть іспанця наступного року безкоштовно Барселоні сумніваюся, що керівництво манчестерського клубу настільки дурні, аби не пролонгувати з ним контракт і каталонці залишаться наступного міжсезоння у дурнях
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