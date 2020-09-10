  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гари Невилл: Ливерпуль далеко не идеален, но трансфер Тьяго позволит им сделать шаг вперед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гари Невилл: Ливерпуль далеко не идеален, но трансфер Тьяго позволит им сделать шаг вперед

Англия
(1 голосов)

На связи "красный дьявол"

Гари Невилл: Ливерпуль далеко не идеален, но трансфер Тьяго позволит им сделать шаг вперед
Новина українською

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии Гари Невилл оценил перспективы "Ливерпуля" в предстоящем сезоне и выразил мнение о потенциальном трансфере полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары. Цитирует Невилла Liverpool Echo.

Читайте такжеГари Невилл об уходе Месси: Это политика и борьба за власть. Лео играет мускулами

"Попасть в финал Лиги чемпионов, выиграть ее в следующем сезоне, а затем вылететь, чтобы выиграть титул АПЛ – это огромная эмоциональная нагрузка для этой группы игроков "Ливерпуля" в течение 3 лет. Достичь тех же результатов… Это потребует сверхчеловеческих усилий".

"Было бы логично предположить, что будет небольшой спад, если они каким-то образом не будут стимулировать эту команду. Тьяго стал бы для них большим приобретением".

"Ливерпуль" не идеален. У них есть вратарь, центральный защитник и нападающие мирового уровня. У них действительно хорошие хавбеки с рабочей этикой, но покупка Тьяго позволит сделать им шаг вперед. Со своим уровнем паса и интеллектом испанец будет вести игру".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Гари Невилл Ливерпуль Тьяго Алькантара
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Liverpool Echo

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...