Гари Невилл: Ливерпуль далеко не идеален, но трансфер Тьяго позволит им сделать шаг вперед

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии Гари Невилл оценил перспективы "Ливерпуля" в предстоящем сезоне и выразил мнение о потенциальном трансфере полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары. Цитирует Невилла Liverpool Echo.

"Попасть в финал Лиги чемпионов, выиграть ее в следующем сезоне, а затем вылететь, чтобы выиграть титул АПЛ – это огромная эмоциональная нагрузка для этой группы игроков "Ливерпуля" в течение 3 лет. Достичь тех же результатов… Это потребует сверхчеловеческих усилий".

"Было бы логично предположить, что будет небольшой спад, если они каким-то образом не будут стимулировать эту команду. Тьяго стал бы для них большим приобретением".