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Батшуайи близок к переходу в Кристал Пэлас
Бельгийца снова отправляют в аренду
Нападающий "Челси" Миши Батшуайи проведет ближайший сезон в "Кристал Пэлас". "Синие" отдадут 26-летнего бельгийца в аренду, сообщает Sky Sports.
Футболист уже прошел медобследование. В ближайшее время сделка должна быть оформлена официально.
Контракт Батшуайи с лондонцами истекает через год. Отметим, что форвард уже выступал за "Пэлас" в сезоне-2018/19.
В завершившемся чемпионате Англии Батшуайи принял участие в 16 матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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