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Батшуайи близок к переходу в Кристал Пэлас

Англия
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Бельгийца снова отправляют в аренду

Батшуайи близок к переходу в Кристал Пэлас
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Нападающий "Челси" Миши Батшуайи проведет ближайший сезон в "Кристал Пэлас". "Синие" отдадут 26-летнего бельгийца в аренду, сообщает Sky Sports.

Футболист уже прошел медобследование. В ближайшее время сделка должна быть оформлена официально.

Контракт Батшуайи с лондонцами истекает через год. Отметим, что форвард уже выступал за "Пэлас" в сезоне-2018/19.

В завершившемся чемпионате Англии Батшуайи принял участие в 16 матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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В статье: Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Миши Батшуайи Кристал Пэлас
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