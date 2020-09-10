Батшуайи близок к переходу в Кристал Пэлас

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи проведет ближайший сезон в "Кристал Пэлас". "Синие" отдадут 26-летнего бельгийца в аренду, сообщает Sky Sports.

Футболист уже прошел медобследование. В ближайшее время сделка должна быть оформлена официально.

Контракт Батшуайи с лондонцами истекает через год. Отметим, что форвард уже выступал за "Пэлас" в сезоне-2018/19.

В завершившемся чемпионате Англии Батшуайи принял участие в 16 матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.