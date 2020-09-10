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Бьелса: В следующем сезоне я буду работать в Лидсе

Англия
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Тренер не покинет новичков АПЛ

Бьелса: В следующем сезоне я буду работать в Лидсе
Новина українською

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса заверил, что продолжит тренировать команду и не собирается никуда уходить.

"В следующем сезоне я буду работать в "Лидсе". Все улажено, я буду здесь в следующем сезоне, это точно, — цитирует тренера Sky Sports.

Бьельса возглавил "Юнайтед" в 2018 году, подписав контракт на два сезона. После победы в чемпионшипе и выхода в АПЛ летом 2020 года появилась информация, что 65-летний аргентинец договорился о новом соглашении.

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В статье: Марсело Бьелса Лидс Юнайтед
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