Лучший трансфер канониров. Арсенал согласовал трехлетний контракт с Обамеянгом

Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время официально поставит свою подпись в новом контракте с "Арсеналом".

Все детали полностью согласованны, что уже подтвердил журналист Дэвид Орнштейн. Габонский футболист станет самым высокооплачеваемым футболистов в составе "канониров", а сама сделка будет рассчитана до 2023-го.

Pierre-Emerick Aubameyang to end speculation over Arsenal future by signing new 3yr contract, which will enable him to become best-paid #AFC player. Arteta intervention key & relations with 31yo + father fundamental to getting deal over line@TheAthleticUKhttps://t.co/dLGcRs9dXX