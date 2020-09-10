Бельгиец снова отправляется к орлам. Кристал Пэлас во второй раз арендовал Батшуайи

"Челси" в очередной раз отправил Миши Батшуайи в аренду. Точнее - уже в четвертую за четыре года.

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На этот раз, бельгийский форвард будет защищать цвета "Кристал Пэлас". Соглашение рассчитано ровно на сезон. Отметим, что в 2019-м он полгода уже играл за "орлов".

Последний сезон Миши отыграл, хотя точнее сказать отсидел в запасе, в "Челси". Всего провел 25 матчей, но лишь в пяти случаях выходил в основе. Отметился шестью голами.

"Кристал Пэлас" завершил прошлой сезон на 14-м месте.