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Бельгиец снова отправляется к орлам. Кристал Пэлас во второй раз арендовал Батшуайи
Лэмпарду он совсем не нужен
"Челси" в очередной раз отправил Миши Батшуайи в аренду. Точнее - уже в четвертую за четыре года.
На этот раз, бельгийский форвард будет защищать цвета "Кристал Пэлас". Соглашение рассчитано ровно на сезон. Отметим, что в 2019-м он полгода уже играл за "орлов".
Batsman Returns. #CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb pic.twitter.com/9n3xHPhsy2— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 10, 2020
Последний сезон Миши отыграл, хотя точнее сказать отсидел в запасе, в "Челси". Всего провел 25 матчей, но лишь в пяти случаях выходил в основе. Отметился шестью голами.
"Кристал Пэлас" завершил прошлой сезон на 14-м месте.