  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Все это выдумка". Лэмпард уверен, что Маунт не переживает из-за трансферов Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Все это выдумка". Лэмпард уверен, что Маунт не переживает из-за трансферов Челси

Англия
(1 голосов)

Англичанин играть будет меньше

"Все это выдумка". Лэмпард уверен, что Маунт не переживает из-за трансферов Челси
UA-Футбол
Новина українською

В последние дни появилась информация, что Мейсон Маунт недоволен большим количеством трансферов "Челси". Ему кажется, что он станет гораздо реже выходить на поле.

Читайте такжеЛэмпард: Успех молодых игроков Челси – не моя заслуга, это плоды работы академии

Однако наставник "синих" Фрэнк Лэмпард уверен, что все это ложь.

"Переживания Маунта? Это все выдумка, уверен что информация скорее придуманная. Я буду честен, когда предстоит выбор стартового состава. Мне все равно - был игрок куплен или он воспитанник академии. Главное, чтобы отдавал всего себя в матчах и на тренировках", - приводит слова Фрэнка Goal.

В прошлом сезоне "Челси" не имел возможности совершать трансферы, а потому Маунт играл очень важную роль. Всего он выходил на поле 53 раза. Успел забить восемь голов и отдать шесть ассистов.

Теперь же ему придется бороться за место в основе с 70-миллионым Хавертцом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Мейсон Маунт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...