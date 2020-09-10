"Все это выдумка". Лэмпард уверен, что Маунт не переживает из-за трансферов Челси

В последние дни появилась информация, что Мейсон Маунт недоволен большим количеством трансферов "Челси". Ему кажется, что он станет гораздо реже выходить на поле.

Однако наставник "синих" Фрэнк Лэмпард уверен, что все это ложь.

"Переживания Маунта? Это все выдумка, уверен что информация скорее придуманная. Я буду честен, когда предстоит выбор стартового состава. Мне все равно - был игрок куплен или он воспитанник академии. Главное, чтобы отдавал всего себя в матчах и на тренировках", - приводит слова Фрэнка Goal.

В прошлом сезоне "Челси" не имел возможности совершать трансферы, а потому Маунт играл очень важную роль. Всего он выходил на поле 53 раза. Успел забить восемь голов и отдать шесть ассистов.