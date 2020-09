Тете сменил полуфиналиста ЛЧ на новичка АПЛ

Английский "Фулхэм" совершил очередной трансфер. Уже второй за последние сутки.

На этот раз команда Скотта Паркера подписала Кенни Тете из "Лиона". Защитник подписал четырехлетний контракт, а сумма перехода сейчас не называется.

Тете - воспитанник "Аякса", который защищал цвета "Лиона" на протяжении трех лет. Всего провел за французов 80 матчей, а в прошедшем сезоне вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Have another! ????????



Kenny Tete: done!#TETERRIFIC