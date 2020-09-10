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Тете сменил полуфиналиста ЛЧ на новичка АПЛ

Англия
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"Лион" продолжает терять бойцов

Тете сменил полуфиналиста ЛЧ на новичка АПЛ
UA-Футбол
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Английский "Фулхэм" совершил очередной трансфер. Уже второй за последние сутки.

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На этот раз команда Скотта Паркера подписала Кенни Тете из "Лиона". Защитник подписал четырехлетний контракт, а сумма перехода сейчас не называется.

Тете - воспитанник "Аякса", который защищал цвета "Лиона" на протяжении трех лет. Всего провел за французов 80 матчей, а в прошедшем сезоне вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Отметим, что совсем недавно "Лион" также отпустил Фернандо Марсала.

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В статье: Лион Фулхэм (Лондон) Кенни Тете
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