Никакой Барселоны? Вейналдум уверил Клоппа, что хочет остаться в Ливерпуле

Рональд Куман давно настаивает на подписании Жоржиньо Вейналдума. Он уверен, что голландец усилит "Барселону".

Однако сам полузащитник иного мнения. По данным Sky Sports, сегодня он провел встречу с Юргеном Клоппом, которая завершилась весьма успешно.

Вейналдум уверил тренера, что хочет остаться в Англии и продлить контракт с клубом. С другой стороны, Юрген также выступает против продажи футболиста. Сделка с полузащитником истекает в следующем году.

Wijnaldum wants to stay at Liverpool and hopes an offer of a contract extension from the club will be the result of a productive conversation with his manager, who is keen for him to stay. ????