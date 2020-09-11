Бьелса: Энфилд становится тем самым Энфилдом, лишь когда там полно болельщиков на трибунах

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса поделился своими ожиданиями от матча 1-го тура АПЛ с действующим чемпионом страны "Ливерпулем". Цитирует аргентинца Leeds Live.

"Нам предстоит сыграть на "Энфилде". Но "Энфилд" становится тем самым "Энфилдом", когда на его трибунах полно болельщиков . "Ливерпуль" – чемпион с уникальным стилем игры. Нет никаких сомнений, что это одна из лучших команд в мире. У них организованная система с великолепными игроками".

"Благодаря работе, которую проделывает Юрген Клопп во всех своих командах, он получал возможность проявлять себя в любом чемпионате. Что бы я ни сказал про него, это будет лишь повторение тех комплиментов, которых он уже удостоился".