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Бьелса: Энфилд становится тем самым Энфилдом, лишь когда там полно болельщиков на трибунах

Англия
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Марсело на связи

Бьелса: Энфилд становится тем самым Энфилдом, лишь когда там полно болельщиков на трибунах
Новина українською

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса поделился своими ожиданиями от матча 1-го тура АПЛ с действующим чемпионом страны "Ливерпулем". Цитирует аргентинца Leeds Live.

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"Нам предстоит сыграть на "Энфилде". Но "Энфилд" становится тем самым "Энфилдом", когда на его трибунах полно болельщиков. "Ливерпуль" – чемпион с уникальным стилем игры. Нет никаких сомнений, что это одна из лучших команд в мире. У них организованная система с великолепными игроками".

"Благодаря работе, которую проделывает Юрген Клопп во всех своих командах, он получал возможность проявлять себя в любом чемпионате. Что бы я ни сказал про него, это будет лишь повторение тех комплиментов, которых он уже удостоился".

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В статье: Юрген Клопп Марсело Бьелса Энфилд Роуд Ливерпуль Лидс Юнайтед Лидс Энфилд
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Источник:
Leeds Live

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