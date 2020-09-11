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Футболисты АПЛ будут носить антирасистские нашивки всю следующую кампанию
Мелкими шагами к большой победе
Английская Премьер-лига объявила, что в предстоящем сезоне каждый исполнитель и представитель бригады арбитров будет выходить на поле с нашивкой No Room for Racism (Нет места расизму) на рукаве. В заявлении говорится следующее:
"На сегодняшней встрече капитанов клубов было решено, что игроки и рефери будут носить на футболках нашивку "Нет места расизму". Впервые слоган будет присутствовать на экипировке игроков и арбитров в течение всего сезона, будет служить напоминанием о приверженности АПЛ, ее клубов, игроков и судейского корпуса искоренению расизма".
"Эта инициатива будет развиваться на основе импульса прошлого сезона, когда слоган "Black Lives Matter" появился на формах после рестарта. Лига продолжит поддерживать игроков, которые преклоняют колено перед матчами".