Футболисты АПЛ будут носить антирасистские нашивки всю следующую кампанию

Английская Премьер-лига объявила, что в предстоящем сезоне каждый исполнитель и представитель бригады арбитров будет выходить на поле с нашивкой No Room for Racism (Нет места расизму) на рукаве. В заявлении говорится следующее:

"На сегодняшней встрече капитанов клубов было решено, что игроки и рефери будут носить на футболках нашивку "Нет места расизму". Впервые слоган будет присутствовать на экипировке игроков и арбитров в течение всего сезона, будет служить напоминанием о приверженности АПЛ, ее клубов, игроков и судейского корпуса искоренению расизма".