АПЛ 2020/21. Расклады, фавориты, ожидания – все, что необходимо знать перед новым сезоном

Итак, завтра, 12 сентября начнется 29 розыгрыш английской Премьер-лиги, или 132-й сезон с момента основания Английской футбольной лиги (1888 год), в которой ранее определялся чемпион Англии. Новое первенство начнется лондонским дерби – "Фулхэм" - "Арсенал". Также в первом туре в субботу сыграет и действующий чемпион – "Ливерпуль", подопечные Клоппа принимают "Лидс".

Противостояние "Ман Сити" - "Астон Вилла" вынужденно перенесли, как и поединок "Бернли" - "Ман Юнайтед". Таким образом, первый тур получится неполным, а гранды избежали очных встреч. Зато во втором туре нас ожидает топ-матч – "Челси" - "Ливерпуль". Тут же отметим, что у действующего чемпиона очень непростой старт в новом сезоне, кроме "Лидса" и "Челси" затем необходимо будет сыграть с "Арсеналом" и дерби с "Эвертоном". А уже в восьмом туре мы увидим одну из решающих дуэлей всего турнира – "Ман Сити" - "Ливерпуль".

Вернемся к раскладу перед началом сезона: место команд, которые вылетели в прошлом сезоне – "Борнмут", "Уотфорд" и "Норвич", заняли – "Вест Бромвич", "Фулхэм" и "Лидс". Все эти команды имеют серьезный опыт выступлений в Премьер-лиге.

Букмекеры считают главным фаворитом турнира – "Манчестер Сити". Коэффициент на победу подопечных Гвардиолы 1.73. Хорошие шансы защитить титул имеет "Ливерпуль" – 3.00. Третий "Челси", но с солидным отрывом – коэффициент 1 к 12. У "Манчестер Юнайтед" - 15.00, "Арсенал" - 34.00, "Тоттенхэм" - 51.00, "Вулверхэмптон" и "Лестер" - 101.00.

Аутсайдерами букмекеры считают "Астон Виллу", "Вест Бромвич" и "Фулхэм", если рискнуть и сейчас поставить на одну из этих команд один фунт стерлингов, то можно выиграть 1001 £ (данные William Hill по состоянию на 11 сентября 2020). Завершиться чемпионат должен 23 мая 2021-го.

Есть все основания предполагать, что снова борьба за лидерство в элите английского футбола развернется между двумя грандами - "Ман Сити" и "Ливерпулем". Два сезона подряд эти команды с большим отрывом от преследователей боролись за чемпионство. В сезоне 2018/19 "горожане" набрали 98 очков, "красные" - 97, третья команда "Челси" только 72. В сезоне 2019/20 "Ливерпуль" набрал 99 очков, "Ман Сити" - 81, у третьей команды "МЮ" 66 баллов.

Рекордом по набранным очкам владеет "Манчестер Сити". В сезоне 2017/18 подопечные Гвардиолы набрали 100 очков, отрыв от "Ман Юнайтед" составлял 19 пунктов. Но самым титулованным клубом в АПЛ является "Манчестер Юнайтед" - 13 титулов (всего в чемпионатах Англии у "красных дьяволов" 20 побед).

Всего 49 клубов выступали в Премьер-лиге с даты основания турнира и лишь шесть играют в турнире в течение всех без исключения сезонов. А именно - "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси" и "Эвертон".

В английской Премьер-лигее 20/21 примут участие 20 команд. Больше всего представителей из Лондона (шесть клубов), по две команды представляют Манчестер и Ливерпуль, а также "Вулверхэмптон", "Астон Вилла" и "Вест Бромвич" из разных городов, но ближайшие соседи из графства Уэст-Мидлендс.

Схема квалификации или выбывания остается прежней. Первые четыре команды получат право сыграть в Лиге Чемпионов, пятая сыграет в Лиге Европы, шестая может сыграть в новом евротурнире – Лиге конференций УЕФА. Три последние команды АПЛ традиционно вылетают в Чемпионшип.

Из действующих игроков АПЛ Джеймс Милнер самый опытный. Один из лидеров "Ливерпуля" сыграл в Премьер-лиге 536 матчей. Рекорд принадлежит Гарету Барри – 653 игры. Больше всего голов во всех сезонах АПЛ забил Алан Ширер – 260 мячей, из действующих игроков Серхио Агуэро имеет шансы побить рекорд Ширера. У форварда "Ман Сити" 180 голов и четвертое место в списке лучших бомбардиров.

Лучшим игроком прошлого чемпионата стал Кевин де Брюйне ("Ман Сити"). Сезоном ранее Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") получил признание от специалистов и болельщиков. В 2018-м Мохамед Салах признавался лучшим. Судя по всему, награда эта становится своеобразным утешительным призом для вице-чемпиона, либо для одного из претендентов, который выступил не лучшим образом.

И напоследок отметим – английскую Премьер-лигу никогда ранее не выигрывал тренер из Англии. Изменение этой странной традиции сейчас маловероятно, во всех грандах кроме "Челси" работают специалисты иностранцы. Хотя, возможно, будут тренерские изменения по ходу сезона. Или чудо сотворит "Челси".