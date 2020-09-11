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За день до тура был не оформлен: сегодня Бьелса продлил контракт с Лидсом

Англия
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Марсело – своеобразный специалист

За день до тура был не оформлен: сегодня Бьелса продлил контракт с Лидсом
Новина українською

"Лидс" заключил новый трудовой договор с аргентинским специалистом Марсело Бьелсой. Новое соглашение с тренером будет действовать до конца сезона-2020/21, как сообщает пресс-служба клуба.

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Под руководством Бьелсы "Лидс" вышел в Высший английский дивизион впервые за 16 лет. Он возглавил "павлинов" в августе 2018-го – за 2 года он провел 100 матчей во главе коллектива, выиграл 56 поединков, расписал 17 мировых и проиграл 27 встреч.

Завтра, 12 сентября, "Ливерпуль" примет команду Марсело в рамках 1-го тура АПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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В статье: Марсело Бьелса АПЛ Лидс Юнайтед
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Источник:
Leeds

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