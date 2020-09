Конкурент для Кепы: Челси в ближайшие часы подпишет голкипера Ренна

Голкипер французского "Ренна" Эдуар Менди близок к тому, чтобы сменить команду. Лондонский "Челси" завершит сделку с "красно-черными" уже в ближайшие часы, условия личного контракта с Менди согласованы.

Chelsea are now close to sign Edouard Mendy from Rennes. New bid submitted on last hours and club ‘confident’ to complete deal on next hours. Personal terms already agreed. He’s pushing to leave and join #CFC... and he’s getting closer. ???? #Chelsea #transfers