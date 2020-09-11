Вратарь Ренна в ближайшие дни подпишет контракт с Челси

Вратарь "Ренна" Эдуар Менди близок к переходу в лондонский "Челси". Личные условия контракта с голкипером уже согласованы. Сам 28-летний сенегалец хочет перейти в стан синих. Стороны близки к соглашению и завершат сделку в ближайшие часы, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

Менди пополнил ряды "Ренна" в 2019 году, клуб отдал "Реймсу" за игрока € 4 млн. В сезоне-2019/2020 голкипер провёл 33 матча, пропустил 31 мяч и 13 раз сыграл "на ноль". Вратарь заработал одну жёлтую и одну красную карточку.

В текущем сезоне Менди провёл один матч и пропустил один гол. Действующий контракт вратаря рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Эдуарда в € 7 млн.