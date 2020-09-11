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Клопп: Лидс хорошо подготовлен, а его оборона превосходна

Англия
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Ожидается сложный матч для обеих команд

Клопп: Лидс хорошо подготовлен, а его оборона превосходна
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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от стартового матча нового сезона в АПЛ.

В субботу, 12 сентября, мерсисайдцы в 1-м туре чемпионата Англии-2020/2021 примут на своем поле "Лидс", который вернулся в элиту спустя 16 лет.

"У них не самый атакующий стиль игры. Они хорошо подготовлены, а их оборона превосходна. Они столкнутся с проблемами, потому что в Премьер-лиге другая жизнь, нежели в Чемпионшипе, но они преуспеют в АПЛ. Этот турнир им больше подходит, теперь они могут показать весь свой потенциал.

Победа в лиге – лучшая из возможных проблем. Все хотят стать чемпионами. Нам предстоит столкнуться с невероятно сильными командами, поэтому все зависит от нас, как мы можем из раза в раз проводить эти интенсивные матчи", - цитирует Клоппа ВВС.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Лидс Юнайтед
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