Английская Премьер-лига представила новый гимн на сезон-2020/21. Его автором стал композитор Дэйв Коннолли, запись была сделана при участии 83 музыкантов на студии "Эбби Роуд".

Впервые гимн прозвучит на стартовой игре сезона, в которой "Фулхэм" примет "Арсенал". Матч пройдет 12 сентября, начало — в 14.30 по Киеву.