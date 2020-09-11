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Английская Премьер-лига представила новый гимн на сезон-2020/21

Англия
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Запись была сделана при участии 83 музыкантов

Английская Премьер-лига представила новый гимн на сезон-2020/21
Новина українською

Английская Премьер-лига представила новый гимн на сезон-2020/21. Его автором стал композитор Дэйв Коннолли, запись была сделана при участии 83 музыкантов на студии "Эбби Роуд".

Впервые гимн прозвучит на стартовой игре сезона, в которой "Фулхэм" примет "Арсенал". Матч пройдет 12 сентября, начало — в 14.30 по Киеву.

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В статье: АПЛ
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