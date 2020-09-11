Англия
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Английская Премьер-лига представила новый гимн на сезон-2020/21
Запись была сделана при участии 83 музыкантов
Английская Премьер-лига представила новый гимн на сезон-2020/21. Его автором стал композитор Дэйв Коннолли, запись была сделана при участии 83 музыкантов на студии "Эбби Роуд".
Впервые гимн прозвучит на стартовой игре сезона, в которой "Фулхэм" примет "Арсенал". Матч пройдет 12 сентября, начало — в 14.30 по Киеву.
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