Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета: Мы планируем вплоть до закрытия трансферного рынка работать над усилением команды
Кто станет следующим новичком лондонцев?
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что клуб не прекращает деятельность на трансферном рынке.
"У нас еще есть проблемы с составом, поэтому мы планируем вплоть до закрытия трансферного рынка работать над усилением команды", — цитирует Артету Goal.com.
По данным СМИ, главными трансферными целями "канониров" являются полузащитник "Лиона" Уссем Ауар и хавбек "Атлетико" Томас Партей.
Свой первый матч в новом сезоне АПЛ "Арсенал" проведет 12 сентября на выезде против "Фулхэма".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...