Артета: Мы планируем вплоть до закрытия трансферного рынка работать над усилением команды

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что клуб не прекращает деятельность на трансферном рынке.

"У нас еще есть проблемы с составом, поэтому мы планируем вплоть до закрытия трансферного рынка работать над усилением команды", — цитирует Артету Goal.com.

По данным СМИ, главными трансферными целями "канониров" являются полузащитник "Лиона" Уссем Ауар и хавбек "Атлетико" Томас Партей.

Свой первый матч в новом сезоне АПЛ "Арсенал" проведет 12 сентября на выезде против "Фулхэма".