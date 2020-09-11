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Жиру: Ювентус? Слухи далеки от истины
Скорее всего, француз останется в Лондоне
Форвард "Челси" Оливье Жиру прокомментировал последние слухи, которые связывают его с "Ювентусом".
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"Я был удивлен, когда друзья начали меня спрашивать о переходе в "Ювентус". Эти слухи далеки от истины. Я игрок "Челси" и мне здесь хорошо. У меня была хорошая концовка прошлого сезона и мне нет смысла уходить", - цитирует француза Telefoot.
Отметим, что летом "Челси" купил Тимо Вернера, который, вероятно, станет основным на
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