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Жиру: Ювентус? Слухи далеки от истины

Англия
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Скорее всего, француз останется в Лондоне

Жиру: Ювентус? Слухи далеки от истины
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Форвард "Челси" Оливье Жиру прокомментировал последние слухи, которые связывают его с "Ювентусом".

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"Я был удивлен, когда друзья начали меня спрашивать о переходе в "Ювентус". Эти слухи далеки от истины. Я игрок "Челси" и мне здесь хорошо. У меня была хорошая концовка прошлого сезона и мне нет смысла уходить", - цитирует француза Telefoot.

Отметим, что летом "Челси" купил Тимо Вернера, который, вероятно, станет основным на позиции Жиру.

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В статье: Ювентус (Турин) Оливье Жиру Челси (Лондон)
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