Жиру: Ювентус? Слухи далеки от истины

Форвард "Челси" Оливье Жиру прокомментировал последние слухи, которые связывают его с "Ювентусом".

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"Я был удивлен, когда друзья начали меня спрашивать о переходе в "Ювентус". Эти слухи далеки от истины. Я игрок "Челси" и мне здесь хорошо. У меня была хорошая концовка прошлого сезона и мне нет смысла уходить", - цитирует француза Telefoot.