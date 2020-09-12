Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему не продаст полузащитника Нголо Канте.

"Думаю, практически каждый клуб в мире хотел бы заполучить Нголо Канте. Он невероятный игрок и невероятный человек, и я определенно не хочу терять его. Он имеет фундаментальное значение для того, что я пытаюсь делать.

Естественно, мы можем много говорить об имеющихся у нас атакующих игроках, тогда как игроки вроде Нголо и его работа в полузащите порой остаются без должного внимания…

Он выглядит свежим, и это важно для меня. Конечно, я хочу сохранить Нголо", — сообщил Лэмпард BBC Radio 5 Live.