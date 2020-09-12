  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Канте – фундамент того, что я хочу построить
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Канте – фундамент того, что я хочу построить

Англия
(1 голосов)

Наставник высказался о французском разрушителе

Лэмпард: Канте – фундамент того, что я хочу построить
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему не продаст полузащитника Нголо Канте.

"Думаю, практически каждый клуб в мире хотел бы заполучить Нголо Канте. Он невероятный игрок и невероятный человек, и я определенно не хочу терять его. Он имеет фундаментальное значение для того, что я пытаюсь делать.

Естественно, мы можем много говорить об имеющихся у нас атакующих игроках, тогда как игроки вроде Нголо и его работа в полузащите порой остаются без должного внимания…

Он выглядит свежим, и это важно для меня. Конечно, я хочу сохранить Нголо", — сообщил Лэмпард BBC Radio 5 Live.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Нголо Канте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...